SPL : Cristiano Ronaldo et Al-Nassr concèdent un nul frustrant à Al-Khaleej

Après son succès 2-1 contre Abha, Al-Nassr voulait enchaîner ce samedi sur la pelouse d’Al-Khaleej. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, accompagnés notamment de João Félix et Sadio Mané, mais sans Kingsley Coman, absent du groupe, ont pourtant longtemps buté sur le bloc adverse. Omar Mascarell a donné l’avantage aux locaux juste avant la pause (1-0).

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Les hommes de Postecoglou ont finalement réussi à revenir dans la partie grâce à Abdullah Al-Hamdan, trouvé par Iñigo Martínez, l’ancien défenseur du FC Barcelone, à la 72e minute. Ainsi, Al-Nassr n’a pas réussi à arracher la victoire et doit se contenter du nul (1-1). Un résultat frustrant pour le club saoudien, qui reste troisième, mais voit Al-Hilal s’installer seul en tête du championnat.