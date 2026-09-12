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SPL : Cristiano Ronaldo et Al-Nassr concèdent un nul frustrant à Al-Khaleej

Par Allan Brevi
1 min.
Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr @Maxppp
Khaleej 1-1 Nassr

Après son succès 2-1 contre Abha, Al-Nassr voulait enchaîner ce samedi sur la pelouse d’Al-Khaleej. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, accompagnés notamment de João Félix et Sadio Mané, mais sans Kingsley Coman, absent du groupe, ont pourtant longtemps buté sur le bloc adverse. Omar Mascarell a donné l’avantage aux locaux juste avant la pause (1-0).

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Les hommes de Postecoglou ont finalement réussi à revenir dans la partie grâce à Abdullah Al-Hamdan, trouvé par Iñigo Martínez, l’ancien défenseur du FC Barcelone, à la 72e minute. Ainsi, Al-Nassr n’a pas réussi à arracher la victoire et doit se contenter du nul (1-1). Un résultat frustrant pour le club saoudien, qui reste troisième, mais voit Al-Hilal s’installer seul en tête du championnat.

Pub. le - MAJ le
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