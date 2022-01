Les jeunes du PSG ont réussi à convaincre Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Les Titis du PSG seraient-ils en train de faire pencher la balance de leur côté ? C'est sans doute le message qu'a voulu faire passer Mauricio Pochettino en conférence de presse, à la veille de la réception du Stade Brestois 29, match comptant pour la 21e journée de Ligue 1. Confronté une nouvelle fois à pas mal d'absents pour cette rencontre (Messi, Neymar, Gueye, Diallo notamment), le technicien argentin va de nouveau convoquer certains jeunes du centre de formation, comme contre Feignies-Aulnoye et Vannes en Coupe de France, puis l'OL le week-end dernier en championnat.

«Demain, il y aura la composition de l’effectif. Nous sommes contents de leur implication, qu’ils participent aux entraînements et aux matches. Ils ont eu l’opportunité d’avoir des minutes. Je pense qu’on doit faire partie des équipes en France qui donnent le plus de minutes aux jeunes du club », soutient Pochettino, qui a offert quelques titularisations (5 toutes compétitions confondues) à Eric Junior Dina Ebimbe, en plus de faire confiance depuis quelques semaines à Xavi Simons et Édouard Michut.

Pochettino : «on verra la possibilité qu’ils puissent s’installer durablement à certains postes»

Ces deux derniers cités ont d'ailleurs insufflé un nouveau souffle aux Parisiens la semaine passée, alors qu'ils étaient menés et malmenés sur la pelouse du Groupama Stadium (1-1, score final). Le frêle milieu de terrain français a offert la passe décisive, celle de l'égalisation, à Thilo Kehrer. «Forcément, on est supers contents quand on rentre dans des matches comme ça. Il fallait apporter quelque chose de nouveau, ce qu'on a réussi à faire», expliquait Michut à la sortie du match, alors que le Néerlandais a semé la panique dans la défense adverse dès son premier ballon. Quelques expérimentés (Wijnaldum, Icardi, Draxler) peuvent même se sentir menacés.

Pochettino l'a vu également et peut se satisfaire qu'ils prennent en main ces rares chances de jouer. À en croire ses propos durant la conférence de presse de ce vendredi, il compte bien maintenir cette confiance. «On est content mais il peut y avoir différentes lectures par rapport à ça. C’est bien que les jeunes puissent participer. Après, avec le temps, on verra la possibilité qu’ils puissent s’installer durablement à certains postes. » Voilà qui devrait ravir les Titis, dont un certain Xavi Simons qui arrive en fin de contrat, mais également les supporters toujours heureux de voir un gamin avoir sa chance en équipe première.