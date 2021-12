PSG : Sergio Ramos de retour pour la Coupe de France ?

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos (35 ans) est au cœur de l'actualité. Non pas pour ses performances sous le maillot parisien mais bien pour sa condition physique très incertaine. Titulaire pour la première et unique fois, contre Saint-Etienne, il y a désormais trois semaines, le défenseur espagnol laissait enfin croire en un retour définitif à la compétition. Pourtant, à l'issue de la rencontre face au club du Forez, l'ancien Madrilène s'est à nouveau retrouvé sur la touche. Conséquence directe d'un mollet gauche toujours aussi friable. Indisponible depuis ce match remporté face aux Verts, l'emblématique capitaine de la Roja pourrait cependant effectuer son grand retour, ce week-end, à l'occasion de la Coupe de France.

Ainsi, selon les informations du Parisien, le défenseur du club de la capitale a pu enchaîner, ce vendredi, un deuxième entraînement avec le reste de l’équipe au camp des Loges. Si une dernière séance est prévue samedi en fin de matinée et viendra confirmer (ou non) les bonnes impressions laissées, sa présence dans le groupe du PSG pour la rencontre de dimanche lors des 32es de finale de la Coupe de France face à Feignies-Aulnoye (N3, 5e division française) est en très bonne voie. Selon le quotidien, l'Espagnol pourrait même débuter cette rencontre qui se disputera au stade du Hainaut. Enfin, toujours privé de Draxler et Neymar à l’infirmerie, Mauricio Pochettino devrait également faire sans Juan Bernat, touché face à l'AS Monaco, mais pourra compter sur le retour de Nuno Mendes. Une affiche où l'Argentin aura très certainement envie de laisser souffler quelques cadres.