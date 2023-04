Real Madrid : Karim Benzema a pris une grande décision pour son avenir !

La suite après cette publicité

«Je suis ici, à Madrid, j’apprécie chaque entraînement, et comme je le dis toujours, chaque année, je l’apprécie. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais j’apprécie chaque jour à Madrid. Je suis à Madrid, en parler est un autre sujet. J’apprécie comme n’importe quel joueur. Et nous voulons gagner le trophée». Voici ce que déclarait Karim Benzema, le 15 janvier dernier, au sujet de son avenir. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant madrilène n’a pourtant toujours pas prolongé son contrat avec la Casa Blanca.

Interrogé, à ce sujet, avant de recevoir Villarreal (2-3) à l’occasion de la 28e journée de Liga, Carlo Ancelotti rappelait, de son côté, l’importance de l’ancien buteur de l’OL pour le collectif madrilène. «Il y a du progrès, ils parlent… Je vois Benzema, Kroos et Modric comme toujours. Tout au long de la saison, il est normal d’avoir des différences de niveau, de passer par un moment ou un autre. Il faut les évaluer par rapport à ce qu’ils font, pas par rapport à leur âge. Peut-être qu’ils n’ont pas le physique des jeunes, mais personne d’autre au monde n’a la façon de gérer les matches. Cela ne s’achète pas sur le marché. Je pense qu’à la fin, il y aura une solution. Je pense qu’ils vont continuer tous les trois», confiait ainsi le Mister.

Karim Benzema veut rester au Real !

Titularisé face aux Groguets, ce samedi soir, Benzema n’a, certes, pas pu empêcher la défaite des siens mais ses récentes sorties sous le maillot merengue ont (encore) confirmé tout l’apport du natif de Bron. Auteur de deux triplés coup sur coup, d’abord en Liga (face à Valladolid), puis en Coupe du Roi (contre le Barça), en l’espace de 4 jours, celui qui se distingue par une préparation physique déroutante a ainsi fait taire les critiques émergeantes. Pour autant, son avenir reste toujours aussi incertain, qui plus est à l’heure où l’Arabie saoudite lui fait les yeux doux.

Fort de 25 buts et 6 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le Tricolore (97 sélections, 37 buts) devrait bien poursuivre son aventure dans la capitale espagnole. Selon les dernières informations de Marca, si KB9 réfléchit beaucoup à la proposition saoudienne, l’intéressé souhaiterait poursuivre au Real Madrid pour au moins une saison de plus, et ce malgré les millions d’euros qui lui sont promis en cas de départ. Par ailleurs, le quotidien espagnol précise qu’au regard du rendement de Benzema, les doutes sur l’avenir du Français se dissipent peu à peu. Reste désormais à trouver un accord avec le Nueve… et le temps presse.