Real Madrid : la rage de Carlo Ancelotti après la défaite lors du Clasico

Le Classico a tourné - une nouvelle fois - à l’avantage des Blaugranas. Samedi soir, le FC Barcelone a remporté son duel en amical face au Real Madrid, bien aidé par ses montants (3-0). À de très, trop nombreuses reprises, la Casa Blanca a buté sur les poteaux barcelonais. Surtout quand c’était Vinicius Jr à la frappe.

Après la rencontre, Carlo Ancelotti avoue un certain agacement au sujet de ce manque cruel de chance. «Cinq poteaux dans un match, c’est assez rare… Je pense que ça ne m’est jamais arrivé. On aurait dit qu’il y avait un mur dans le but du Barça», déplore l’entraîneur du Real Madrid. Sans véritable numéro 9 depuis le départ de Karim Benzema, les Merengues payent sûrement cette perte dans le dernier geste. Raison de plus pour faire venir Kylian Mbappé dès cet été ?

