C4 : affrontements meurtriers avant le match de l'OGC Nice en Israël

Ce jeudi, l'OGC Nice se déplace en Israël pour affronter le Maccabi Tel Aviv en barrages de la Ligue Europa Conference à 19h. Une rencontre qui se déroulera dans un contexte bien tendu comme l'a annoncé Nice Matin. En effet, depuis le début du mois d'août les affrontements entre Israël et le Jihad islamique palestinien (groupe armé qui opère pour la bande de Gaza) se sont multipliés.

Les échanges de tirs ont accouché sur une dizaine de morts et même si la situation est désormais un peu plus calme, la sécurité a été renforcée en vue du match des Aiglons. Malgré tout, le déplacement du club azuréen et de ses supporters (250 sont attendus) n'a pas rencontré de changement majeur.