La presse espagnole lâche une énorme bombe sur l’avenir de Lionel Messi !

La suite après cette publicité

11 buts et 5 passes décisives en 12 matches toutes compétitions confondues. Voici le bilan plus que séduisant de Lionel Messi depuis ses débuts en Major League Soccer. Désormais loin de la capitale française, l’international argentin (176 sélections, 104 buts) s’éclate sous les couleurs de l’Inter Miami, entraîné par Gerardo Tata Martino et propriété d’un certain David Beckham. Oui mais voilà, si le natif de Rosario n’a pas tardé à faire parler de lui outre-Atlantique avec des débuts tonitruants, les dernières semaines s’avèrent bien plus compliquées. Au point de remettre en question son avenir ?

Si l’on en croit les dernières informations de la presse catalane et plus précisément du quotidien Sport, l’idée n’est pas totalement farfelue. En effet, le média espagnol fait l’écho de rumeurs sur un potentiel retour en Europe, du côté du FC Barcelone, son club de cœur où il a passé la quasi-majorité de sa carrière. Le journal précise, en ce sens, qu’un prêt de l’attaquant argentin chez les Cules pourrait intervenir en janvier prochain si l’Inter Miami ne se qualifie pour les playoffs de MLS. Et la situation est, à ce jour, bien mal embarquée…

À lire

Barça : les touchantes confessions de Gavi sur Ansu Fati

Un retour au Barça en janvier ?

Après un nouveau revers cinglant contre Chicago (0-4), mercredi dernier, la franchise floridienne est actuellement avant-dernière de la conférence Est avec cinq points de retard sur Montréal, 9e et dernier barragiste, avec trois matchs à jouer. Pour ne rien arranger, Lionel Messi connaît, de son côté, un premier coup d’arrêt. Si la Pulga avait, en effet, inscrit la bagatelle de 10 buts lors de ses 7 premières sorties, permettant notamment aux siens de s’offrir le titre en Leagues Cup, la suite est plus douloureuse.

La suite après cette publicité

Gêné par une fatigue musculaire, celui qui a remporté son premier Mondial avec l’Albiceleste a ainsi manqué les quatre dernières rencontres de son équipe, dont la finale de l’US Open Cup. En cas d’échec à la qualification, Messi aurait alors un peu plus de trois mois et demi de coupure avant la reprise de la nouvelle saison régulière en février prochain. De quoi relancer les rumeurs autour de son avenir et cette possibilité d’un prêt de quelques mois, deux ans et demi après son départ du Barça. Sport indique, à ce titre, ce possible scénario émane de la promesse de Jorge Mas, co-propriétaire du club, de permettre à Messi de bénéficier d’adieux dignes en Catalogne…

Sous contrat jusqu’en décembre 2025 avec l’Inter Miami, le septuple Ballon d’or pourrait-il déjà quitter la MLS, quelques mois seulement après son arrivée ? Pour l’heure, ce dénouement semble inconcevable, d’autant plus que certaines sources du club américain et du joueur ont également assuré à Sport que cette possibilité d’un prêt n’a encore jamais été évoquée. Récemment évoqué du côté de Rosario, Lionel Messi continue, quoi qu’il en soit, d’agiter la planète football aussi bien sur les terrains de MLS qu’en dehors. Reste désormais à voir si l’Inter Miami parviendra à se qualifier pour les playoffs. Le meilleur moyen pour les Hérons de mettre fin à ce dossier…