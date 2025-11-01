Liga : Villarreal domine le Rayo et met la pression sur le Barça

Villarreal poursuit son début de saison impressionnant et confirme son statut de candidat au podium en écrasant le Rayo Vallecano (4-0) au Estadio de la Cerámica. Troisième du classement avant cette rencontre, le Sous-marin jaune de Marcelino a une nouvelle fois affiché sa puissance collective et son efficacité offensive. Gerard Moreno a lancé les hostilités à la 22e minute, concluant une belle action construite. Au retour des vestiaires, les locaux ont accéléré et tué tout suspense en l’espace de deux minutes : Alberto Moleiro (56e) puis Santi Comesaña (58e) ont trouvé la faille face à un Rayo dépassé.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Villarreal 23 11 +12 7 2 2 22 10 11 Vallecano 14 11 -2 4 2 5 12 14

En maîtrise totale, Villarreal a continué de dérouler et Ayoze Pérez, entré en cours de jeu, a inscrit le quatrième but à la 65e minute. Solide défensivement, inspiré dans les enchaînements, le Villarreal version Marcelino respire la confiance et confirme qu’il est l’une des équipes les plus constantes de Liga sur ce début d’exercice. Le Rayo Vallecano, lui, n’a jamais réussi à rivaliser dans l’intensité ni dans la qualité technique, et devra vite se remettre d’une défaite lourde face à l’un des grands prétendants aux places européennes. Avec ce succès, Villarreal passe 2e et met la pression sur le FC Barcelone et le Real Madrid.