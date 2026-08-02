Liga : Tebas se paye la tête du Real Madrid

Javier Tebas n’a pas tardé à répondre au communiqué du Real Madrid après le retrait du projet FIFA Forward Enterprise. Le président de LaLiga a vivement critiqué la position du club madrilène, estimant que son discours sur la protection du football et la lutte contre la financiarisation manquait de cohérence. « La première partie du communiqué du Real Madrid est irréprochable : la FIFA ne peut pas disposer unilatéralement des revenus futurs du football sans consulter les clubs, qui sont ceux qui supportent leurs coûts et leurs risques », reconnaît d’abord Tebas avant de s’interroger sur le timing de cette prise de parole et sur les liens supposés avec certains acteurs financiers. « Au passage, pourquoi a-t-il tant tardé à répondre ? Qu’est-ce qu’Anas faisait à New York pendant la semaine de la finale ? Et serait-ce une coïncidence que, semble-t-il, JP Morgan soit aussi impliqué dans cette opération, comme cela s’est déjà produit avec la Superliga ? »

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Le patron de LaLiga s’est ensuite attaqué à la comparaison faite par le Real Madrid avec l’accord conclu entre LaLiga et CVC. « À partir du premier paragraphe, le Real Madrid reconstruit son récit autour de CVC. L’opération était volontaire : chaque club a décidé librement s’il y adhérait. Le Real Madrid ne l’a pas fait, il n’est pas lié et n’a pas engagé un seul euro de ses revenus. C’était une décision adoptée par une large majorité de clubs, précisément en exercice de l’autonomie que le communiqué lui-même dit défendre », écrit-il. Tebas accuse ensuite le club madrilène de défendre une vision différente selon les situations. « La doctrine semble simple : quand le Real Madrid le décide librement, c’est de la modernisation et de la stratégie financière ; quand les autres clubs le décident librement, c’est une hypothèque », avant de conclure avec une attaque directe contre l’institution merengue. «L’être pas tant supérieur" n’a déjà plus beaucoup de crédibilité pour donner des leçons sur l’avenir du football. Vous souvenez-vous quand la Superliga venait nous sauver parce que le football était ruiné ? Quelle vision»*