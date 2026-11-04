Ligue des Champions : la sublime égalisation de Jude Bellingham

Le Real Madrid est en déplacement du côté de l’AEK Athènes ce mercredi soir, dans la cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Les choses ne sont pas si simples avec l’ouverture du score grecque signée Koita.

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Jude Bellingham lui a répondu en reprenant victorieusement un centre tendu de Cucurella d’une talonnade du gauche dans le petit filet. Une égalisation absolument magnifique.