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Ligue des Champions

Ligue des Champions : la sublime égalisation de Jude Bellingham

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jude Bellingham @Maxppp
AEK 2-1 Real Madrid
winamax
1 1.80 N 2.50 2 4.20 1er pari remboursé

Le Real Madrid est en déplacement du côté de l’AEK Athènes ce mercredi soir, dans la cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Les choses ne sont pas si simples avec l’ouverture du score grecque signée Koita.

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LE BIJOU DE JUDE BELLINGHAM 💎

Le Real Madrid égalise face à l'AEK Athènes et c'est en direct sur CANAL+Foot ⚡️

#AEKRMA | #UCL
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Jude Bellingham lui a répondu en reprenant victorieusement un centre tendu de Cucurella d’une talonnade du gauche dans le petit filet. Une égalisation absolument magnifique.

Pub. le - MAJ le
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