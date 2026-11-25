Frustré par le Real Betis Balompié (3-2), écrasé par Arsenal (3-0), ridiculisé par Galatasaray (4-2) et sans solution contre Bodo/Glimt (0-0), le Lille OSC a eu un début de campagne européenne particulièrement décevant. Troisième de Ligue 1 l’an passé et sur ce début d’exercice, le club nordiste jouait gros ce soir. Sur sa pelouse du Stade Pierre-Mauroy, l’équipe coachée par Davide Ancelotti recevait le Bayern Munich avec la volonté de réaliser un exploit. Certes, Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry ou encore Alphonso Davies étaient forfaits tandis que Jamal Musiala et Luis Diaz débutaient sur le banc. Pourtant, il y avait du beau monde en face.

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Le défenseur français Dayot Upamecano a d’ailleurs puni rapidement les Dogues sur corner (1-0, 15e). Oui, mais voilà, la seconde période a été marquée par la révolte lilloise et Ayase Ueda a égalisé (62e). Juste après, Ethan Mbappé a frappé sur le poteau et a provoqué le but contre son camp d’Aleksandar Pavlovic (65e). Avec cette victoire 2-1, tout est relancé. Désormais 29e au classement, Lille a gagné six places et se retrouve seulement à deux longueurs de Villarreal premier club qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Un succès qui ravive les espoirs lillois et permet enfin de retrouver le sourire dans cette aventure européenne.

Lille croit en la qualification

Après la rencontre, le capitaine Benjamin André a savouré cet exploit au micro de Canal+ : «c’est symbolique, car c’est le Bayern, c’est un match très important pour nous. On devait gagner pour se relancer. Je trouve qu’on a été timides en première mi-temps même si on a eu 2 ou 3 occasions. En 2e mi-temps dès qu’on a mis ce but, on a été de mieux en mieux. Il faut s’appuyer sur ça.» Le milieu de terrain de 36 ans a sûrement en tête la campagne 2024/2025 de Lille qui avait notamment battu le Real Madrid (1-0) et l’Atlético de Madrid (2-1) et veut s’appuyer sur ce match pour aller désormais chercher le top 24.

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«On a une bonne équipe, on a de bons joueurs, il suffit de se lâcher et de jouer avec plaisir. Je trouve qu’on est montés en puissance petit à petit, on y a cru de plus en plus. C’est ce qu’il faut dans cette compétition, c’est ce qu’on fait il y a deux ans quand on bat le Real. Il y a de la magie dans cette compétition et il faut y croire», a-t-il poursuivi. Son coach Davide Ancelotti tient un constat similaire : «c’était une belle soirée avec beaucoup d’émotions, je pense que ça se rapproche le plus du derby (remporté 1-0 contre Lens). Ce soir, bien évidemment, c’est quelque chose de spécial contre un monstre de la compétition et gagner nous rend très fiers.»

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Pour le coach italien, la victoire de ses hommes offre des perspectives différentes pour les prochaines semaines : «ce soir, les joueurs ont mérité de se bagarrer jusqu’à la fin, il faut y aller match par match. Je pense que ce n’est pas nécessaire de calculer le nombre de points dont on a besoin. Il faut gagner, il faut jouer chaque match comme une finale et y croire jusqu’à la fin. Avec cet état d’esprit comme aujourd’hui, je crois qu’on peut le faire.» L’espoir est désormais permis pour Lille qui devra obtenir au moins deux succès sur la fin de la phase de ligue contre des adversaires plus abordables que ceux déjà affrontés. Les Dogues défieront Stuttgart (17e) le 9 décembre, le Slovan Bratislava (36e) le 19 janvier et l’AS Roma (25e) le 27 janvier.