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Officiel Bundesliga

Schalke 04 sacré champion de D2 allemande et remonte en Bundesliga

Par Tom Courel
1 min.
Les joueurs de Schalke célèbrent @Maxppp

Si la montée de Troyes en Ligue 1 est officielle dans l’Hexagone, d’autres hommes en bleus ont retrouvé l’élite ce samedi soir… en Allemagne. En effet, Schalke 04 est officiellement de retour en Bundesliga grâce à sa courte victoire face au Fortuna Düsseldorf (1-0). À deux journées de la fin, le champion vient donc conclure une saison de reconstruction, après deux exercices plutôt compliquée dans le rang inférieur.

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Les hommes de Miron Muslic, qui ont peiné à s’offrir les trois points, retrouvent ainsi l’élite allemande pour le plus grand bonheur des supporters. Une nouvelle saison en Bundesliga les attend, et évidemment, il va falloir faire bonne figure en ayant été la meilleure défense du championnat cette saison.

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