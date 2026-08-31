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Liverpool : Ekitike n’a pas lâché Barcola

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Hugo Ekitike @Maxppp

Bradley Barcola s’est donc engagé avec Liverpool, qui a lâché 145 M€ pour s’offrir l’international français. Le transfert a mis plusieurs semaines à se boucler, ce qui a nourri l’impatience d’un certain Hugo Ekitike. Le Français avait rejoint Liverpool l’été dernier, avant de se blesser gravement au tendon d’Achille. Et il n’a pas lâché son compatriote français lorsque les négociations semblaient s’enliser, comme Barcola l’a raconté au site officiel.

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« Je ne connais pas Jeremy (Jacquet), mais j’ai pu discuter avec Hugo (Ekitike), que j’ai côtoyé en équipe de France et dans mon ancien club. Il attendait que je signe le contrat et m’envoyait souvent des messages pour me demander si j’allais venir ou non. J’ai hâte de le retrouver et de pouvoir jouer avec lui. Je lui ai déjà dit que c’était fait », a souri Barcola. Qui ne jouera pas tout de suite avec Ekitike, encore absent de longs mois.

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