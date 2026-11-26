Le 26 novembre 2025, Alexander Isak, recrue phare de l’été achetée pour près de 150 M€ après un bras de fer interminable avec Newcastle, n’avait inscrit qu’un seul but avec Liverpool, en Coupe de la Ligue contre une équipe de deuxième division, Southampton. Le 26 novembre 2026, l’attaquant suédois en est à 10 buts toutes compétitions confondues et vient de claquer un doublé de classe sur la pelouse du Club Bruges en Ligue des Champions.

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Cela dit tout de la transformation du nouvel homme fort de l’attaque des Reds. Arne Slot aurait aimé avoir cette version d’Isak, qui lui aurait peut-être permis de garder son poste, mais c’est aujourd’hui Andoni Iraola qui en bénéficie. Et l’entraîneur espagnol des Reds, qui contribue également à relancer Florian Wirtz, n’est pas étranger à ses progrès.

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Un rôle impactant dans le jeu

Sur la chaine TNT, Isak a commenté sa forme du moment à l’issue de la rencontre. « Il est toujours difficile de dire exactement où l’on se situe et à quel point on est bon, mais je peux certainement dire que je me sens bien, que je suis en forme et que l’équipe est en forme, ce qui est le plus important. J’espère que ça va s’améliorer. » Et son coach a également salué sa performance. « Il traverse une période faste en ce moment. En première mi-temps, il nous a surtout aidés à mieux combiner. En seconde mi-temps, il s’agissait davantage de défendre un peu plus bas. »

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Outre ses deux buts, c’est bien son impact dans le jeu qui est incomparable avec ce qu’il proposait la saison passée. « Il n’attend plus que ses coéquipiers le trouvent. Il impose son jeu. Il semble plus en forme, plus rapide, plus fort et plus disposé à fournir les efforts nécessaires sans ballon. Ses déplacements sont intelligents : il décroche pour participer au jeu, puis s’infiltre dans la profondeur », écrit ainsi The Athletic à son sujet. Très efficace à l’extérieur cette saison (6e match consécutif où il marque à l’extérieur hier soir), Isak a enfin trouvé la bonne carburation avec Liverpool.