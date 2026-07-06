Real Madrid : le père d’Erling Haaland lâche une énorme bombe sur son avenir

Dimanche soir, Erling Haaland a encore démontré pourquoi il était l’un des attaquants les plus redoutés de la planète. Le buteur de Manchester City a été l’un des grands artisans de la qualification de la Norvège pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, en inscrivant un superbe doublé pour éliminer le Brésil (2-1) et surtout rejoindre Lionel Messi et Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs, avec 7 réalisations. Intenable face à la défense auriverde, le Norvégien a pesé durant toute la rencontre et continue de porter sa sélection.

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Et après de telles performances, la question de son avenir a logiquement été évoqué, lui qui a toujours été lié à l’avenir vers le Real Madrid. Malgré un contrat de longue durée avec Manchester City, l’avenir de l’attaquant continue toutefois d’alimenter les débats en Espagne. Son père, Alfie Haaland, a accepté d’évoquer le sujet lors d’un entretien accordé à DAZN, tout en rappelant que son fils était «très heureux à Manchester City» et pleinement concentré sur la suite de son aventure en Premier League.

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Alfie Haaland ouvre la porte au Real Madrid

Interrogé sur un éventuel départ à moyen terme, l’ancien joueur est resté prudent, tout en laissant la porte entrouverte. « Peut-être… il y a toujours une chance dans le football. Il y a de grands clubs en Espagne. Personne ne sait, mais il est heureux en Angleterre pour l’instant », a-t-il expliqué. Une déclaration qui relance naturellement les spéculations autour d’un futur transfert vers la Liga. Ce n’est qu’ensuite qu’Alfie Haaland a évoqué plus précisément le Real Madrid, en réponse à une question concernant les propos d’Enrique Riquelme, ancien candidat à la présidence du club madrilène.

«Tout le monde rêve de jouer au Real Madrid et remporter la Ligue des Champions», a-t-il lancé. Une phrase qui n’a pas tardé à enflammer les supporters merengues et les réseaux sociaux. Si aucun départ n’est évidemment envisagé à court terme, cette sortie ne fera qu’alimenter un feuilleton qui accompagne Erling Haaland depuis plusieurs saisons et ouvre ainsi la porte au club merengue, alors que Manchester City débutera cet été un nouveau cycle sous les ordres d’Enzo Maresca à la place de Pep Guardiola.