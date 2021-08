Tottenham : Nuno Espirito Santo doit parler avec Harry Kane

La suite après cette publicité

Absent de la reprise de l’entraînement collectif, le cas Harry Kane (28 ans) inquiète du côté de Tottenham. Même si certains médias anglais avançaient que le capitaine des Three Lions devait observer un isolement de 10 jours après son retour de vacances, l’hypothèse que cela soit en réalité dans le but de forcer un départ à Manchester City est bien présente. Nuno Espirito Santo, nouvel entraîneur des Spurs, n’a d’ailleurs toujours pas parlé à son attaquant.

« J’ai prévu de lui parler bientôt mais je n’ai pas eu encore l’occasion de le faire. On doit d’abord résoudre le problème en interne », a-t-il déclaré en marge du match amical face à Chelsea mercredi (2-2). « On doit se concentrer sur nous-mêmes, c’est ce qu’il y a de plus important. Il faut régler tout ça entre nous d’abord. Discuter et essayer de trouver la meilleure solution pour conclure cette situation. La pré-saison a été difficile pour tous les clubs. Même si c’est différent, l’absence de nombreux joueurs internationaux a rendu cette période compliquée pour beaucoup d’entraîneurs. »