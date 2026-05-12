L’OL veut doubler Monaco pour le meilleur buteur du championnat polonais

Actuellement quatrième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais tentera de conserver sa position ou de grimper à la troisième place ce dimanche avec la réception du Racing Club de Lens. Pouvant disputer la Ligue des Champions, le club rhodanien va devoir quoiqu’il arrive se renforcer à certains postes dont notamment celui de buteur. Avec Roman Yaremchuk qui est prêté par l’Olympiakos comme attaquant de pointe dans l’effectif et Rémi Himbert, le club rhodanien manque d’un élément dans ce secteur de jeu. Et comme l’an dernier à l’image de Pavel Sulc qui a débarqué du Viktoria Plzen, l’Olympique Lyonnais a décidé de travailler au sein d’un championnat plus méconnu.

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Selon les informations du média polonais Trojmiasto, les Gones seraient en train de placer leur pion pour un attaquant évoluant au sein du Lechia Gdansk en Pologne. Co-meilleur buteur du championnat avec 17 buts en 28 matches (ainsi que 6 passes décisives), le buteur slovaque Tomáš Bobček (24 ans) plaît particulièrement aux Lyonnais. L’ancien de Ruzomberok qui a prolongé en février dernier jusqu’en juin 2030 a été observé par la cellule de recrutement lyonnaise.

Un duel entre l’OL et Monaco

D’ailleurs, le recruteur en chef de l’Olympique Lyonnais Matthieu Louis-Jean aurait été aperçu du côté de Łódź ce samedi lors du match perdu 3-1 par le Lechia Gdansk contre le Widzew Łódź. Auteur d’un gros début de saison avec 13 buts marqués en 2015, Tomáš Bobček a réduit la voilure en 2026 avec 4 buts inscrits. Néanmoins, cela ne l’empêche pas de continuer à plaire aux Lyonnais qui envisagent de formuler une première offre officielle à la fin du mois de mai.

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Il faut dire que le joueur paye la situation de son club actuellement seizième et premier relégable. Pour autant, les Lyonnais ne sont pas les seuls à s’intéresser pour le joueur slovaque de 24 ans. En effet, l’AS Monaco aurait formulé une première proposition de 12 millions d’euros pour Tomáš Bobček. Co-propriétaire et président du club, Paolo Urfer, réside par ailleurs à Monte-Carlo. Le bras de fer semble débuter pour le serial-buteur slovaque.