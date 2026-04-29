Bayern Munich : l’Allemagne désigne les 5 coupables après la défaite face au PSG

Hier soir, les amoureux de ballon rond en ont eu pour leur argent. Que ce soit dans les tribunes du Parc des Princes ou devant leurs écrans de télévision. Le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses et s’est achevé sur le score de 5 à 4 en faveur des troupes de Luis Enrique. Des joueurs se sont démarqués, à l’image de Khvicha Kvaratskhelia ou encore de Luis Diaz et de Michael Olise, tous monstrueux hier soir. En revanche, on ne peut pas en dire autant de tous les acteurs de cette rencontre. En Allemagne, certains joueurs sont pointés du doigt après ce match de très haut niveau dans la capitale française. En tête de liste, on retrouve Josip Stanisic. Un élément dépassé face à Kvara et Nuno Mendes, auquel nous avons d’ailleurs attribué la note de 3.

La suite après cette publicité

De l’autre côté du Rhin, Fussball Transfers lui a donné la note de 5. Il faut préciser qu’en Allemagne, 1 est la meilleure note et la plus basse est 6. T-Online a également donné un 5 à Stanisic, en ajoutant le commentaire suivant : «il a adressé une passe mal ajustée directement dans les pieds de Dembélé (12e minute). Il a ensuite laissé Dembélé prendre de vitesse son adversaire alors que ce dernier avait une occasion en or. Il s’est fait déborder par Kvaratskhelia dans la surface de réparation sur l’égalisation à 1-1. Sur le but du 2-4, il a perdu ses repères et a complètement perdu de vue Kvaratskhelia. Ses faiblesses ont été mises en évidence par moments.» Même note et même avis de la part de Kicker.

La suite après cette publicité

Stanisic se fait tacler dans tous les sens

«Il a trouvé à qui parler en la personne de Kvaratskhelia et a globalement été le point faible du Bayern. Il a fait une mauvaise passe mal ajustée qui a failli offrir une occasion au PSG (12e minute) et n’était pas assez proche du buteur Kvaratskhelia. Il a également gâché la contre-attaque du 2-1 après une bonne percée (39e minute). Il était également mal placé sur les buts encaissés après la pause, tout comme le reste de l’équipe. Lorsqu’il participait aux duels, il était au moins solide avec un taux de réussite de 83 %.» Spox, qui lui a donné la même note, l’a aussi achevé. «Il a eu de gros problèmes avec son adversaire Khvicha Kvaratskhelia, qui le rendait parfois étourdi. Lors du but du 1-1 de Kvaratskhelia, Stanisic n’a pas pu suivre le rythme du Géorgien agile, et lors du 4-2, il l’a complètement perdu de vue. »

Bild a aussi critiqué Stanisic, qui a obtenu un 4. «Très mauvais à deux reprises sur l’égalisation de Kvaratskhelia (24e). Trop loin également sur le but du Géorgien (2-4, 56e).» Il n’est pas le seul à être blâmé en Allemagne. Jamal Musiala en prend aussi pour son grade. T-Online lui a donné un 5 et a précisé : «il a eu du mal à trouver son rythme en début de match et n’a touché le ballon que 21 fois en première mi-temps. Sur le but du 2-1, il a laissé beaucoup trop d’espace à son adversaire pour reprendre de la tête. Il a gâché une occasion franche à dix mètres du but, préférant passer à Olise plutôt que de tirer (37e minute). Il a également été peu en vue en seconde période.» Kicker, qui lui a attribué un 4, est également déçu.

La suite après cette publicité

Les déceptions Musiala et Davies

«C’était son premier match contre le PSG depuis sa grave fracture du péroné lors de la Coupe du Monde des Clubs. Ses dribbles ont souvent été laborieux et il s’est fait complètement surprendre sur le corner qui a mené au but du 1-2 contre son buteur désigné, João Neves. Il a gâché l’occasion d’égaliser à 2-2 (37e). Aucun tir cadré, aucune passe décisive, seulement 38 ballons touchés. Pas mauvais, mais avec une marge de progression importante.» Bild est du même avis. «Surpris sur le 1-2 (33'), il a laissé João Neves (1,74 m) marquer de la tête dans le coin du PSG. Il a effectué quelques bonnes montées au milieu de terrain, mais certaines de ses passes étaient trop imprécises.»

Focus.de lui a aussi donné un 4 pour sa prestation d’hier soir. «Il n’est pas vraiment allé au duel après un corner qui a permis à João Neves de marquer de la tête pour porter le score à 2-1 pour le PSG. Offensivement, peu de choses venaient du numéro 10.» Comme lui, Afonso Davies n’a pas brillé. Il a obtenu un 4 de la part de Kicker. «Titularisé à la place de Konrad Laimer, ce qui a surpris ; l’entraîneur Kompany souhaitait sa vitesse sur le terrain. Il s’est immédiatement impliqué dans le jeu, dégageant le ballon de la tête dans sa surface de réparation juste avant le penalty. Sa prestation, par ailleurs correcte (96 % de passes réussies), a été quelque peu ternie par une main malheureuse dans le temps additionnel de la première mi-temps, juste avant le penalty, et il a été remplacé à la pause.»

La suite après cette publicité

Manuel Neuer aurait pu faire bien mieux

Même note pour Bild. «Il a concédé le penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+1). Le tir de Dembélé a d’abord touché sa cuisse, puis sa main – un coup dur. Il a ensuite été remplacé à la mi-temps.» Son remplaçant, Konrad Laimer n’a pas fait mieux. T-Online lui a donné un 4 et a ajouté qu’il a concédé trop d’occasions. Idem pour Bild, qui ajoute qu’il a «commis des erreurs de placement sur le but du 2-5». Enfin, Manuel Neuer, qui a encaissé 5 buts hier soir, n’a pas fait l’unanimité. Si certains médias estiment qu’il n’a pas été aidé ou qu’il n’aurait pas pu faire mieux sur les tirs parisiens, d’autres estiment que l’international allemand n’a pas été à la hauteur de son rang hier soir. C’est le cas Kicker, qui lui a donné la note de 4, l’une des plus faibles.

«Un cas classique de malchance pour le capitaine : soit les tirs parisiens passaient à côté, soit ils finissaient au fond des filets, laissant le gardien impuissant. Cinq tirs sur cinq ont fait mouche, un a même heurté la barre transversale. Le gardien n’était cependant pas à l’aise avec ses pieds ; seulement 42 % de ses 38 passes ont trouvé un coéquipier.» Bild lui a donné un 3 mais a été saignant dans ses commentaires. «Impuissant sur les cinq buts encaissés. Il a eu de la chance que les tirs du PSG passent à côté à plusieurs reprises – notamment ceux de Dembélé (23e minute) et Doué (37e) – ou atteignent la lucarne (Mayulu à la 87e). Il ne s’est pas distingué par des arrêts de classe mondiale.» Après la défaite et un grand match, 5 joueurs bavarois sont malgré tout critiqués en Allemagne ce mercredi.