Real Madrid : Eduardo Camavinga a refait la même boulette !
Si le Real Madrid pestait hier soir contre l’arbitrage et le carton rouge infligé à Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français n’est pas exempt de tout reproche. Déjà critiqué à Madrid pour son incapacité à s’imposer, l’ancien Rennais ne semble pas apprendre de ses erreurs.
Averti bêtement une deuxième fois pour gain de temps, Camavinga n’en est pas à son coup d’essai. Les journalistes espagnols ont en effet rappelé que le Français avait déjà écopé d’un deuxième carton jaune il y a un an, lors du quart de finale aller contre Arsenal à l’Emirates (défaite 3-0). Averti à la 69e minute, le milieu avait écopé d’un second jaune dans le temps additionnel pour avoir dégagé le ballon en touche de colère. Une expulsion qui l’avait privé du match retour.
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