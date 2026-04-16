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Real Madrid : Eduardo Camavinga a refait la même boulette !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Eduardo Camavinga expulsé lors de ce Bayern-Real @Maxppp
Bayern Munich 4-3 Real Madrid

Si le Real Madrid pestait hier soir contre l’arbitrage et le carton rouge infligé à Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français n’est pas exempt de tout reproche. Déjà critiqué à Madrid pour son incapacité à s’imposer, l’ancien Rennais ne semble pas apprendre de ses erreurs.

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Averti bêtement une deuxième fois pour gain de temps, Camavinga n’en est pas à son coup d’essai. Les journalistes espagnols ont en effet rappelé que le Français avait déjà écopé d’un deuxième carton jaune il y a un an, lors du quart de finale aller contre Arsenal à l’Emirates (défaite 3-0). Averti à la 69e minute, le milieu avait écopé d’un second jaune dans le temps additionnel pour avoir dégagé le ballon en touche de colère. Une expulsion qui l’avait privé du match retour.

Pub. le - MAJ le
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