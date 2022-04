JT Foot Mercato : le cauchemar continue pour Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Rien ne va plus pour Romelu Lukaku

Le Belge ne met plus un pied devant l'autre depuis de longues semaines avec Chelsea. À tel point qu'il est devenu la risée de la presse anglaise… Il faut dire qu'hier contre Arsenal (2-4), il a encore une fois été fantomatique. C'est l'avis du Daily Express : «Il est encombrant pour Chelsea et a eu du mal à s'impliquer jusqu'à un très bref moment en seconde période. Finalement, il n'a pas réussi à profiter de sa première titularisation en PL depuis qu'il n'avait touché que sept fois la balle contre Palace en février.» Un constat implacable pour l'ancien buteur de l'Inter qui avait pourtant été soutenu par son coach Thomas Tuchel avant la rencontre face aux Gunners. Malheureusement pour l'attaquant, il n'a toujours pas retrouvé la confiance… Lukaku en 2022, c'est 0 but en Premier League avec les Blues. Et toutes compétitions confondues depuis la nouvelle année, il n'a trouvé le chemin des filets qu'en FA Cup, à 3 reprises. Contre Luton et Middlesbrough qui évoluent en Championship et face à Chesterfield, club de 5e division anglaise. Des chiffres bien maigres pour un joueur acheté environ 113 M€ l'été dernier.

Leipzig veut conserver Nkunku

En feu cette saison, Christopher Nkunku attise les convoitises. Il est devenu l'un des joueurs les plus influents de Bundesliga avec 30 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Le PSG, son club formateur, le suit notamment avec intérêt, comme on vous l'annonçait sur Foot Mercato. L'AC Milan aussi a été évoqué mais d'après le patron de Leipzig son avenir est déjà réglé. Il ne bougera pas ! Oliver Mintzlaff a été clair sur le sujet durant une interview avec la chaine allemande ARD… «Je l'ai dit à plusieurs reprises et j'aime le dire ici : Nkunku sera encore notre joueur la saison prochaine.» Le message est passé.

Manchester tient son nouvel entraîneur !

Et puis c'était attendu depuis de nombreux jours, Manchester United a annoncé officiellement la signature de son nouveau coach ! Il s'agit d'Erik ten Hag. Il commencera à entraîner les Red Devils la saison prochaine, jusqu'en 2025, avec une possibilité d'une prolongation d'une année supplémentaire. ten Hag quitte donc l'Ajax Amsterdam, comme le club néerlandais l'a confirmé, après 5 saisons à la tête de l'équipe première.