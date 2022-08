Rayan Cherki a enfin prolongé à l'OL

La suite après cette publicité

Ce vendredi soir, l'Olympique Lyonnais retrouve la Ligue 1 après deux semaines d'arrêt. En effet, l'écurie rhodanienne, qui s'est imposée lors de la première journée face à Ajaccio, n'a pas pu enchaîner le week-end dernier face à Lorient. En effet, la pelouse du Moustoir étant dans un état déplorable, la Ligue de Football Professionnel a décidé de reporter cette rencontre. Ce vendredi, l'équipe de Peter Bosz va donc retrouver le championnat en accueillant Troyes au Groupama Stadium.

Un match auquel pourrait bien prendre part Rayan Cherki, présent dans le groupe convoqué par le technicien néerlandais. Blessé en fin de saison dernière, le crack rhodanien compte bien tout exploser cette saison. C'est aussi ce qu'ambitionne son club, qui veut en faire un élément important du nouveau projet mis en place cet été. Depuis plusieurs mois maintenant, les pensionnaires du Groupama Stadium souhaitent qu'il prolonge son contrat, qui s'achève officiellement le 30 juin 2023.

Cherki et l'OL sont enfin d'accord

Jean-Michel Aulas, qui a multiplié les sorties sur le sujet, a même pris le dossier en main. Et après de longues et rudes négociations, Rayan Cherki a décidé de rempiler à l'OL. Une information dévoilée ce vendredi matin par nos confrères du quotidien L'Equipe et que nous en sommes en mesure de vous confirmer. Ainsi, le joueur qui a fêté ses 19 ans cette semaine, a signé hier au siège de l'OL une prolongation de contrat de deux ans.

Mais la deuxième année automatique est liée à un certain nombre d'apparitions au sein de l'équipe en cette saison 2022-23. L'Equipe précise d'ailleurs que c'est ce point-là qui a fait traîner les négociations entre les diverses parties, puisque les questions financières ont été réglées très rapidement. Très heureux, le club rhodanien compte officialiser la nouvelle ce vendredi. La fin d'un long feuilleton.