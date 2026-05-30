PSG : la réaction à chaud de Nasser Al-Khelaïfi après le back-to-back
Le PSG peut exulter. Ce samedi, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des champions de suite en dominant Arsenal lors de la finale (1-1, 4-3 aux t.a.b). Un exploit immense pour le club de Nasser Al-Khelaïfi qui peut donc savourer le succès de son équipe. Après la victoire, au micro de Canal+, le président parisien a laissé éclater sa joie.
«Une chose, merci à tout le monde : les supporters, le coach, les joueurs, le staff, la France, Canal+, toujours de croire en nous. Celle-là est plus belle. La première était belle, mais faire le back to back, c’est très spécial. On a travaillé pendant des années pour arriver à ce moment, à ce trophée. On a gagné, on veut encore gagner oui, mais on veut célébrer maintenant. L’ambiance est magnifique, les supporters méritent, ce sont les meilleurs. Supporters, faites doucement, ne faites pas de problème, on arrive demain pour célébrer avec vous. Je pense qu’on viendra à 14h sur le Champ de Mars.»
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