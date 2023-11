Everton blinde Abdoulaye Doucoure

Véritable taulier d’Everton depuis son arrivée dans la Mersey en septembre 2020 contre 22 millions d’euros, le milieu de terrain franco-malien Abdoulaye Doucoure (30 ans), devenu international des Aigles en mars 2022 (2 sélections), a participé au maintien des Toffees la saison passée, mais ne devraient s’échapper de cette mission cette année, avec une 15e place après 10 journées, à cinq points du premier relégable. Le natif de Meulan-en-Yvelines a d’ailleurs prolongé son contrat avec les pensionnaires de Goodison Park, et ce jusqu’en juin 2025.

«J’aime Everton et je suis très heureux de prolonger mon séjour ici et d’aller de l’avant avec le club. La décision a été très facile à prendre. J’aime tous les gens autour du club et tous les fans qui m’ont montré tant d’amour au cours des deux derniers mois. Je souhaitais rester ici et continuer à profiter de mon temps avec Everton. Cela signifie beaucoup pour moi de rester ici. Je me suis toujours battu pour ce club et je l’ai toujours aimé. J’ai toujours voulu rester à Everton. Le soutien des supporters a été incroyable et je ne les remercierai jamais assez pour tout le soutien qu’ils m’apportent. Je veux continuer à jouer, je veux continuer à apprendre et je veux continuer à me battre pour le badge et pour le club.»