PSG - Monaco : le héros monégasque Stanis Idumbo savoure sa renaissance

Arrivé la saison dernière à Monaco en provenance de Séville pour 10 M€, Stanis Idumbo a dû faire preuve de patience avant d’avoir sa chance. Utilisé à 8 reprises en L1 par Pocognoli, mais souvent comme remplaçant, le Belge de 21 ans est aujourd’hui en train de prendre une autre dimension avec Filipe Luis. Ce soir, c’est lui qui a inscrit le but de la victoire pour Monaco face au Paris Saint-Germain (1-2). Au micro de Ligue1+, il racontait sa joie.

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«Quand on voit d’où je viens… L’année dernière, je ne jouais pas, c’était très compliqué. Mais aujourd’hui, je suis récompensé et je suis très content de ce début de saison. (…) Mon choix sur le but ? Marquinhos ferme l’intérieur pour m’écarter sur le pied gauche, mais j’accélère et je pense qu’il ne s’attendait pas à ce que je frappe comme ça du pied gauche. J’ai joué avec mes qualités», a confié le joueur passé par l’Ajax.