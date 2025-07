AS Monaco : le retour de Paul Pogba affole l’Italie

La bonne pioche. Cet été, l’AS Monaco a d’ores et déjà fait un gros coup avec l’arrivée de Paul Pogba. La signature du milieu de terrain est un petit évènement. Comme révélé par nos soins et confirmé depuis par l’ASM, le footballeur âgé de 32 ans s’est engagé pour deux ans en faveur du club de la Principauté, lui qui était libre depuis la résiliation de son bail à la Juventus. Le Français, qui pouvait officiellement rejouer depuis le 11 mars dernier suite à la réduction de sa sanction pour dopage, a pris son temps. Il a pourtant été dragué par de nombreux clubs un peu partout dans le monde. Mais c’est sur le Rocher qu’il va retrouver les terrains, lui qui ambitionne de revenir en équipe de France et de participer à la Coupe du Monde 2026. Mais le chemin sera long.

Ce qui est sûr, c’est que son come-back est très attendu. Tout le monde ou presque en parle en France, mais aussi ailleurs dans le monde. De l’autre côté des Alpes, où le champion du monde 2018 a explosé au plus haut niveau lors de son premier passage à la Juventus avant de connaître une descente aux enfers lors de sa deuxième expérience dans le Piémont, l’annonce de sa venue sur le Rocher est suivie de près comme nous l’a avoué la spécialiste du foot transalpin, Valentina Clemente. «Tout ce qui concerne Pogba fait toujours parler en Italie. C’est quelqu’un qui a laissé pas mal de marques après son passage ici, notamment par rapport à ce qu’il s’est passé vis-à-vis de la Juve. Les journaux du nord de l’Italie, comme Tuttosport ou les sites qui suivent la Juventus, suivent toutes les informations le concernant.»

Un Pogback qui questionne

Elle poursuit : «ils ont suivi l’interview qu’il a donné en France (dans l’émission Sept à Huit, ndlr) où il tacle la Juventus. Elle a fait beaucoup parler et réagir. Tuttosport a expliqué que les mots de Pogba n’avaient pas beaucoup plu à la Juventus. Il n’y a pas eu de réaction officielle pour le moment, mais ça ne leur a pas fait plaisir. Il faut se souvenir que la Juventus est en pleine reconstruction donc si on voit ses déclarations, ça n’aide pas à améliorer l’ambiance.» Le Français avait besoin de vider son sac et d’apaiser son coeur avant de repartir du bon pied sur le Rocher. Un nouveau départ qui est suivi de l’autre côté des Alpes.

Dans les médias transalpins, de nombreux articles sont consacrés à ce sujet. Récemment, la Gazzetta dello Sport lui a consacré une page entière et un article intitulé «Pogba, troisième vie». La publication au papier rose a développé ensuite sur le sujet. «Il repart de Monaco et vise la Coupe du Monde (…) Cela s’est transformé en une spirale négative. Un peu comme au deuxième tour à Manchester, où Pogba s’est retrouvé sur la touche. Grâce à la réduction de sa suspension de quatre ans à 18 mois, Pogba est revenu sur le marché déjà en mars dernier. Et de nombreuses offres ont commencé à arriver. Souvent exotique. D’Al-Ittihad en Arabie saoudite, par exemple, qui lui a offert un contrat en or. Ou des États-Unis, où le joueur a déménagé, à Miami, en Floride. Ces clubs auraient été des solutions de repli, certes bien rémunérées, mais sans aucune garantie sportive, pour pouvoir réaliser le nouveau rêve: retrouver le leadership de la France avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde en 2018, à temps pour l’année prochaine.»

Le Français a beaucoup à prouver

«Pour cela il fallait choisir une équipe de rang européen. Comme Monaco, qui a terminé troisième à la fin de la saison dernière, derrière le PSG et Marseille, et qui s’est qualifié pour la Ligue des Champions. Ces dernières semaines, cependant, les négociations ont repris, convergeant rapidement vers un point de rencontre. Peut - être avec la bénédiction de Didier Deschamps qui a également amené Monaco en finale de la Ligue des Champions en 2003, et à Monte Carlo, il est chez lui. Le sélectionneur des Bleus n’a jamais refusé une perspective de renouveau à son élève qui devra cependant prouver qu’il est à la hauteur, non pas tant techniquement, mais physiquement.»

La GdS se questionne sur le retour au plus haut niveau de Pogba. De son côté, le Corriere dello Sport écrit à son sujet : «le moment tant rêvé est enfin arrivé et Paul Pogba, de retour à la vie de footballeur après avoir purgé sa suspension pour dopage, n’a pas pu retenir son émotion. C’est arrivé après sa signature à Monaco, qui a décidé de se concentrer sur le milieu de terrain français après la fin de la sanction qui lui avait été infligée pour son test positif à la DHEA en 2023. Une première interruption de 4 ans, puis réduite à 18 mois suite à l’appel de Pogba devant le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne. Après la résiliation de son contrat avec la Juve (contre laquelle il a récemment lancé une pique) et la suspension pour dopage, Pogba a décidé de rejouer à Monaco.»

Monaco, un choix juste pour l’Italie

Le média italien ajoute : «des larmes pour lui au moment de sa signature avec le club de la Principauté, comme en témoigne une vidéo rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et qui a ému supporters et passionnés. À 32 ans, Pogba est de retour, prêt à prouver en Ligue 1 qu’il est toujours un champion.» En Italie, certains se demandent si le Français retrouvera son meilleur niveau après une si longue absence. Michele Tossani, journaliste pour le Corriere della Sera et Tuttosport, ne s’inquiète pas pour la Pioche. «Je pense que beaucoup le considèrent, à tort ou à raison, comme un ancien joueur. S’il est en forme, il pourra faire de bonnes choses à Monaco, d’autant plus qu’il est doué pour remonter le terrain, et cela peut être utile dans le système d’Adi Hütter.»

Valentina Clemente, elle, est emballée. «Pogba va être sûrement suivi en Italie. Son adaptation à Monaco, ses premiers matches, etc.. On veut voir aussi où ça va aller. Il n’a pas voulu quitter l’Europe car il veut prouver qu’il est encore un grand joueur. On va voir ce que ça va donner avec l’ASM. Mais ça peut être un bon choix, car il va être plutôt protégé par rapport à l’ambiance. Il ne prend pas les mêmes risques, médiatiquement parlant, qu’au PSG. Il peut recommencer tranquillement et en plus il n’est pas loin de l’Italie. C’est un peu comme à la maison. Donc ça va être un beau moment et avec l’expérience qu’il a il peut amener du poids et de l’expérience à ses coéquipiers. On a hâte de voir s’il va vraiment arriver à repartir après cet arrêt qui l’a beaucoup chamboulé.» C’est la grande question que tout le monde se pose en France mais aussi en Italie, où on n’a pas oublié Paul Pogba.