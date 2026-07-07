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Coupe du Monde

Belgique : grave blessure pour Amadou Onana, forfait pour le reste de la Coupe du Monde 2026

Par Samuel Zemour
1 min.
Amadou Onana (Belgique) @Maxppp
États-Unis 1-4 Belgique
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La qualification de la Belgique pour les quarts de finale de la Coupe du Monde face aux États-Unis (4-1) a été ternie par la grave blessure du milieu de terrain Amadou Onana. Contraint de quitter ses partenaires dès la 21e minute, le joueur de 24 ans souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, rapporte The Athletic.

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Aperçu ensuite avec des béquilles et une attelle, il sera éloigné des terrains pendant une longue période. Au moment de célébrer son but, Romelu Lukaku a d’ailleurs rendu hommage à son coéquipier en brandissant son maillot floqué du numéro 24. Cette blessure constitue également un énorme coup dur pour Aston Villa, où Unai Emery comptait bâtir son entre-jeu autour du trio Onana-Boubacar Kamara-Youri Tielemans. Déjà privé de Kamara pendant de longs mois, le club anglais pourrait désormais être contraint de recruter un nouveau milieu de terrain cet été…

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