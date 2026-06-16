Le PSG veut plus d’argent pour Kang-in Lee

Remplaçant de luxe au PSG, Kang-in Lee (25 ans) a fait une belle entrée en matière lors de la Coupe du Monde 2026 avec la Corée du Sud, dont il est le nouveau leader aux yeux de beaucoup de supporters. En parallèle, le Parisien doit gérer un mercato très agité, alors qu’il se serait déjà entendu avec l’Atlético de Madrid.

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Mais Mundo Deportivo assure que le PSG demande plus d’argent pour son joueur, qui était estimé il y a quelques jours à 25 M€. A présent, les pensionnaires du Parc des Princes réclament 35 M€ minimum aux clubs intéressés par le Sud-Coréen. L’Atlético est au courant.