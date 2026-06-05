PSG : qui est Alessandro Longoni, le nouveau Gianluigi Donnarumma ?

Le Paris Saint-Germain savoure encore son incroyable fin de saison, mais le temps du mercato a déjà commencé. Sacré champion d’Europe pour la deuxième année de suite après une campagne exceptionnelle, le club parisien a vécu plusieurs jours de célébrations entre Paris et Budapest avant de voir ses internationaux rejoindre leurs sélections respectives pour la Coupe du Monde. En coulisses, les dirigeants travaillent désormais sur les contours de l’effectif version 2026-2027. Parmi les nombreux sujets à régler, celui des gardiens attire (encore) particulièrement l’attention. Matvey Safonov reste sur une saison remarquable mais son avenir dans la hiérarchie n’est pas totalement figé. Lucas Chevalier pourrait être amené à chercher du temps de jeu ailleurs tandis que Renato Marin continue de grandir dans l’ombre du groupe professionnel. Et voilà qu’un nouveau nom vient s’ajouter à l’équation, puisque le PSG est tout proche de mettre la main sur Alessandro Longoni. Une nouvelle preuve que Paris apprécie particulièrement les talents italiens au poste de gardien. Après Gianluigi Donnarumma puis Renato Marin, le club de la capitale est en passe d’attirer un autre grand espoir transalpin, déjà très surveillé dans son pays malgré son jeune âge.

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Né à Côme le 31 janvier 2008, Alessandro Longoni appartient à cette génération dorée du football italien qui a alimenté les sélections de jeunes ces dernières saisons, glanant plusieurs trophées et disputant plusieurs finales aux Euros et Coupes du Monde des jeunes. Formé à l’AC Milan depuis l’enfance, il a rapidement été considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation rossonero. Du haut de son 1m92, ce gardien droitier, facilement comparé à Gianluigi Donnarumma, a franchi toutes les étapes avec une étonnante précocité. International italien chez les moins de 15 ans, moins de 16 ans, moins de 17 ans, moins de 18 ans puis moins de 19 ans, il a accumulé les sélections tout en s’imposant comme une référence dans sa catégorie d’âge. Champion d’Europe U17 avec l’Italie en 2024, Longoni a également participé à la remarquable troisième place obtenue lors du Mondial U17 en 2025. Son parcours a été marqué par plusieurs performances majeures qui ont contribué à faire grimper sa cote auprès des recruteurs européens. À Milan, nombreux sont ceux qui voyaient en lui le futur gardien de l’équipe première, marchant sur les pas de Gigio. Son premier contrat professionnel avait d’ailleurs été signé dès février 2024, preuve de la confiance que le club plaçait en lui.

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Un gardien fort au pied déjà champion d’Europe

Ce qui séduit le plus chez Longoni, ce n’est pas uniquement son potentiel athlétique mais également son profil moderne. Le jeune Italien possède une qualité de relance particulièrement appréciée dans le football actuel. Très à l’aise balle au pied, capable de casser des lignes par la passe et de participer activement à la construction depuis son camp, il correspond parfaitement aux exigences de Luis Enrique. En Italie, plusieurs observateurs soulignent depuis longtemps son calme dans les moments de pression et sa maturité inhabituelle pour son âge. Longoni s’est aussi bâti une solide réputation dans l’exercice des tirs au but. Lors de l’Euro U17 puis durant la Coupe du Monde, le jeune Lombard s’est illustré à plusieurs reprises grâce à des arrêts décisifs qui ont largement participé aux bons résultats de la Nazionale. Ses réflexes sur sa ligne, sa détente et sa capacité à rester lucide dans les face-à-face sont régulièrement cités parmi ses principales qualités. Néanmoins, d’autres lui reprochent encore un manque d’autorité dans les sorties aériennes, un aspect classique pour un gardien aussi jeune, mais son potentiel est unanimement reconnu. Au point que plusieurs clubs européens, dont Manchester City et Chelsea, ont tenté de se positionner sur son dossier ces derniers mois.

🇮🇹🧤 𝐀𝐋𝐄𝐒𝐒𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎 𝐋𝐎𝐍𝐆𝐎𝐍𝐈 (𝟏𝟕) has 𝟒 𝐂𝐋𝐄𝐀𝐍 𝐒𝐇𝐄𝐄𝐓𝐒 in 6 GAMES in the U17 World Cup



Only 3 Goals Conceded as well.



AC Milan have a 𝐏𝐔𝐑𝐄 𝐆𝐄𝐌 here 💎 pic.twitter.com/78cIU8TuQs — Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 21, 2025

Si son nom est aujourd’hui au centre de l’actualité, c’est aussi parce que son histoire avec l’AC Milan s’est terminée de manière inattendue. Malgré les espoirs placés en lui, aucun accord n’a été trouvé pour prolonger son contrat et les discussions ont progressivement débouché sur une rupture définitive. Une situation qui a suscité de nombreuses critiques en Italie, où plusieurs médias italiens ont pointé du doigt la gestion des jeunes talents milanais, à l’heure où la crise s’épaissit encore chez les aînés après les départs de Massimiliano Allegri, Igli Tare, Geoffrey Moncada et Giorgio Furlani. Pourtant, Longoni a continué à progresser cette saison. Il a découvert le football senior avec le Milan Futuro, la réserve du club lombard en Serie D, et a effectué ses premiers pas au niveau professionnel lors du printemps 2026. Malgré un temps de jeu limité lors des derniers mois de la saison, sa réputation n’a jamais cessé de grandir. Les recruteurs européens continuaient de suivre attentivement son évolution, convaincus que son manque de minutes ne reflétait absolument pas son potentiel réel. Son nom revenait régulièrement dans les discussions consacrées aux meilleurs gardiens de la génération 2008 et de nombreux supporters milanais considéraient encore récemment qu’il représentait l’un des plus beaux joyaux du centre de formation rossonero.

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Le PSG semble désormais prêt à profiter de cette opportunité. Le projet imaginé pour Longoni ressemble fortement à celui mis en place avec Renato Marin. Le gardien italien devrait poursuivre sa progression au sein des équipes de développement du club tout en découvrant progressivement l’environnement du groupe professionnel. Une stratégie cohérente avec la politique menée depuis plusieurs saisons par Luis Campos et Luis Enrique, qui accordent une importance croissante au recrutement des meilleurs talents européens avant leur explosion au plus haut niveau, comme nous avons encore pu le voir cette saison avec Quentin Ndjantou, Mathis Jangeal, David Boly, Dimitri Lucea ou encore Pierre Mounguengue. À seulement 18 ans, Longoni n’arrive évidemment pas avec l’étiquette d’un titulaire immédiat. Son recrutement s’inscrit davantage dans une logique de moyen et long terme. Mais son profil intrigue déjà énormément. En Italie, certains spécialistes le considèrent comme l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. Son arrivée renforcerait encore un secteur où le PSG accumule les talents et confirmerait une tendance devenue évidente. Paris ne se contente plus d’acheter des stars. Paris veut désormais attirer les futures stars avant tout le monde. Alessandro Longoni pourrait bien être le prochain nom à suivre de très près.