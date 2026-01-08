Atlético : ça sent déjà la fin pour Thiago Almada

Il y a environ un an, Thiago Almada posait ses valises à Lyon. L’Argentin de poche comptait lancer sa carrière en Europe après des passages par Vélez Sarsfield, Atlanta et Botafogo, un autre membre de la famille Eagle Football auquel il appartenait. Cela lui a d’ailleurs causé des petits soucis puisque de nombreux clubs du championnat de France ont dénoncé ce prêt gratuit et déposé des réserves lorsqu’ils affrontaient la formation rhodanienne. En vain, puisque la Ligue de Football Professionnel avait validé ce mouvement. De son côté, le milieu de terrain n’a pas semblé marqué par ces attaques. Entre Rhône et Saône, il a su trouver petit à petit sa place, lui qui a participé à 20 rencontres toutes compétitions confondues.

Un nouveau défi à Madrid

En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 2 buts et délivré 5 assists. Un bilan plutôt correct pour l’international argentin, qui devait s’inscrire dans la durée chez les Gones. C’était en tout cas l’idée de base. En fin de saison, John Textor avait d’ailleurs assuré que le joueur courtisé au Portugal resterait. «Je ne sais pas si Benfica est toujours intéressé. Mais je n’ai pas demandé de montant. Nous ne voulons pas le vendre. Nous avons transféré Rayan Cherki et nous prévoyons de faire de Thiago notre milieu offensif.» Mais le plan a évolué, comme souvent avec l’homme d’affaires américain. Outre les tensions à Lyon, où il a finalement quitté son poste de président, il a été aussi émoustillé par les intérêts pour Almada.

Benfica, le Zénit ou encore l’Atlético de Madrid se sont positionnés. Et ce sont les Colchoneros, bien aidés par le travail de l’ombre de Diego Simeone auprès de son compatriote, qui ont raflé la mise le 15 juillet dernier. «L’Atlético de Madrid et le Botafogo FR ont conclu un accord pour le transfert de l’international argentin de 24 ans Thiago Almada. Ce dernier se rendra à Madrid pour passer la visite médicale nécessaire et signer son contrat.» Un transfert d’un montant de 21 M€ pour 50% des droits du joueur. En effet, Botafogo conserve l’autre moitié. De leur côté, les Gones n’ont rien touché sur cette opération. Prêt pour un nouveau challenge en Espagne, Thiago Almada était bien décidé à s’imposer.

Des débuts très timides

«On sait tous que c’est l’un des plus grands clubs (…) C’était mon rêve de jouer ici, et j’ai réussi à le réaliser. J’ai beaucoup d’affection pour le club, son histoire, j’ai beaucoup d’amis qui ont regardé les matches, et quand j’ai eu l’opportunité de venir, je n’ai pas hésité une seule seconde. Maintenant, je dois tout montrer» Pour le moment, on ne peut pas dire qu’il ait vraiment tout montré comme il l’avait promis. Après 3 apparitions au début de la saison face à l’Espanyol, Elche et Alavés, il a été stoppé par une blessure musculaire. Éloigné des terrains durant 31 jours (8 matches manqués), il a retrouvé le groupe à la mi-octobre. Il a ainsi enchaîné les apparitions, lui qui a marqué 2 buts (contre Osasuna et Séville) et délivré 1 assist (contre Séville) très rapidement. Ensuite, il a alterné entrées en jeu ou passages sur le banc sans être utilisé.

L’Argentin a ainsi participé au total à 15 rencontres toutes compétitions confondues avec les Madrilènes, mais seulement 5 en tant que titulaire. Le temps pour lui de marquer donc 2 buts et de délivrer 1 passe décisive. Outre les chiffres, son influence sur le jeu des Colchoneros n’a pas été à la hauteur des attentes. Tout cela a entraîné une réflexion de la part des Madrilènes, qui ne peuvent recruter aucun joueur cet hiver sauf en cas de départ. Cela est lié aux nombreux efforts financiers consentis par le club l’été dernier. L’idée était donc de recruter plutôt l’été prochain, même si le recrutement d’un latéral gauche ou d’un ailier ne sont pas exclus en cas de ventes. Et justement, l’Atlético a déjà ciblé un joueur dont elle souhaite éventuellement se séparer.

Un transfert est déjà étudié pour le fusible Almada

Ces derniers jours, un transfert de Giacomo Raspadori à l’AS Roma a été évoqué. Mais ce n’est pas le seul, puisque les regards de la direction ont commencé aussi à se tourner vers Thiago Almada. Sous contrat jusqu’en 2030, le milieu ne sera pas retenu si une proposition jugée intéressante arrive cet hiver assure Estadio Deportivo, qui n’est pas convaincu par cette recrue.« Thiago Almada ne réalise pas sa meilleure saison à l’Atlético de Madrid. L’Argentin est arrivé l’été dernier comme l’une des recrues phares du club, l’Atlético ayant déboursé environ 21 millions d’euros pour s’attacher ses services. Cependant, cet investissement ne porte pas ses fruits sur le terrain, Almada faisant partie des joueurs qui n’ont pas gagné la confiance de Diego Simeone.»

ED ajoute : «cette situation rend le départ de Thiago Almada tout à fait plausible, car son transfert pourrait rapporter de l’argent à l’Atlético de Madrid. Ce capital pourrait ensuite être utilisé par le club pour renforcer son effectif sur le marché des transferts. Si Thiago Almada venait à partir, l’Atlético de Madrid chercherait un joueur offensif capable de faire la différence dans les duels, ce qui est l’un des points faibles de l’équipe de Diego Pablo Simeone. » Cependant, la Cadena SER indique «qu’aucune offre n’a été formulée pour l’Argentin à l’heure actuelle et que son départ est peu probable.». Tout est donc possible. D’autant que des clubs sont déjà aux aguets. ED évoque une offre de prêt avec option d’achat de la part du Grêmio. En Europe, Naples est cité comme un point de chute. Les mercatos se suivent et se ressemblent décidément pour Thiago Almada (24 ans), qui pourrait connaître un troisième club en l’espace d’un an.