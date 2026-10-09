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Barça : Raphinha absent de la séance collective

Par Kevin Massampu
1 min.
Barcelone Getafe

Touché à la cuisse droite lors du match amical du Brésil contre l’Australie, le 30 septembre, Raphinha s’est entraîné à l’écart du groupe du FC Barcelone, ce vendredi. A priori, le capitaine des Blaugranas, rentré prématurément du rassemblement de la Seleção, ne sera pas présent pour la réception de Getafe, en Liga, ce samedi.

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Selon la presse espagnole, Hansi Flick espère son retour pour le déplacement à Galatasaray, mardi, en Ligue des Champions. Étincelant depuis le début de la saison, Raphinha a inscrit 14 buts et délivré trois passes décisives en huit rencontres, toutes compétitions confondues. L’ancien Rennais trône en tête du classement des buteurs du championnat d’Espagne.

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