Barça : Raphinha absent de la séance collective

Touché à la cuisse droite lors du match amical du Brésil contre l’Australie, le 30 septembre, Raphinha s’est entraîné à l’écart du groupe du FC Barcelone, ce vendredi. A priori, le capitaine des Blaugranas, rentré prématurément du rassemblement de la Seleção, ne sera pas présent pour la réception de Getafe, en Liga, ce samedi.

La suite après cette publicité

Selon la presse espagnole, Hansi Flick espère son retour pour le déplacement à Galatasaray, mardi, en Ligue des Champions. Étincelant depuis le début de la saison, Raphinha a inscrit 14 buts et délivré trois passes décisives en huit rencontres, toutes compétitions confondues. L’ancien Rennais trône en tête du classement des buteurs du championnat d’Espagne.