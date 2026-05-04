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Premier League

Chelsea : énorme coup dur pour le jeune Jesse Derry, évacué sous oxygène pour sa première

Par Samuel Zemour
1 min.
Chelsea FC @Maxppp
Chelsea 1-3 Nottingham

Voilà un énorme coup dur pour le jeune Jesse Derry. Le jeune ailier de Chelsea a vécu une première titularisation en Premier League marquée par un moment particulièrement inquiétant lors du match face à Nottingham Forest. L’attaquant de 18 ans a été impliqué dans un violent choc de la tête dans la surface de réparation avec le défenseur Zach Abbott, nécessitant l’intervention rapide du staff médical.

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L’incident a interrompu le jeu durant plusieurs minutes et le jeune de Chelsea recevait des soins directement sur la pelouse, avec notamment l’utilisation de l’oxygène pour le stabiliser. Dans une rencontre déjà compliquée pour Chelsea, rapidement mené au score, cet épisode est venu assombrir encore davantage une après-midi qui s’annonce compliquée pour les Blues, déjà menés au score.

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