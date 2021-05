Manchester United décidé à craquer pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Il ne fallait pas les énerver... La tentative de putsch avec la création, finalement avortée, de la Super League a déclenché une vague de protestations de la part des supporters de Manchester United. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et aujourd'hui, ils sont bien décidés à aller jusqu'au bout de leur démarche, à savoir pousser la famille Glazer à vendre le club. Différentes manifestations devraient venir troubler la quiétude du club mancunien dans les prochaines semaines, tandis que les anciennes gloires du club ont apporté leur soutien aux fans et aussi demandé au propriétaire de laisser les clés.

Mais visiblement, ce n'est pas dans les plans de la famille américaine. Cette dernière compterait même continuer à faire grimper la valeur marchande de l'entité mancunienne, achetée en 2005. Il faudra pour cela calmer la colère des supporters, les mêmes qui iront acheter les maillots et développer le business. Dans cette optique, les Glazer auraient décidé de frapper fort sur le prochain marché des transferts.

Enfin le bon timing ?

En effet, selon The Sun, les Red Devils vont frapper fort en attaquant le dossier Hary Kane (27 ans). Une offre de 90 millions de livres, soit environ 105 M€, est en cours de préparation en vue du mercato estival. Il faudra au moins cela pour convaincre le président de Tottenham Daniel Levy de lâcher sa pépite, auteur de 31 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison et sous contrat jusqu'en 2024. Levy a toujours fait comprendre qu'il ne lâcherait Kane qu'à un club étranger. Problème, ce sont surtout les clubs anglais qui le courtisent...

Quant à la volonté de Kane, elle s'est récemment fait jour. « Mon but en ce moment en tant que joueur est de gagner des trophées d'équipe. Je veux gagner les plus gros prix d'équipe. Et nous ne faisons pas tout à fait ça (avec Tottenham, ndlr). C'est doux-amer, mais c'est la réalité », disait-il en recevant le prix de meilleur joueur de Premier League. Plus que jamais, Kane semble mûr pour un départ. Les planètes s'alignent pour Manchester United.