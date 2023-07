La MLS annonce l’arrivée de Sergio Busquets… avec une photo d’Arbeloa

La suite après cette publicité

Mauvais international espagnol pour le compte twitter de la Major League Soccer. Alors que l’Inter Miami a annoncé l’arrivée de Sergio Busquets en provenance du FC Barcelone, le championnat via ses réseaux sociaux a réagi avec un tweet "all he does is win" tout ce qu’il fait, il gagne. Malheureusement la photo n’était pas la bonne.

Au lieu de voir Sergio Busquets, c’était Alvaro Arbeloa ancien joueur du Real Madrid avec qui il a remporté l’Euro en 2008 et 2012 ainsi que la Coupe du monde en 2010. Le compte twitter de la MLS a réagi avec humour : «pourquoi Arbeloa et Busquets se ressemblent-ils tellement ? L’administrateur a besoin de nouvelles lunettes…»

