Portugal, PSG : ça ne s’arrange pas pour Gonçalo Ramos

Privé de Cristiano Ronaldo, blessé, le Portugal n’a pu faire mieux qu’un triste 0-0 contre le Mexique, à l’occasion de la réouverture du mythique stade Azteca après 22 mois de travaux, dans le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde. Favori malgré l’absence du quintuple Ballon d’Or, le Portugal s’est présenté avec Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque. L’attaquant du PSG occupait le rôle d’avant-centre dans un schéma offensif avec João Félix et Francisco Conceição, et avait gros à jouer auprès de Roberto Martínez.

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En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, avec seulement deux titularisations en Ligue 1 en 2026 (pour deux buts et une passe décisive), Gonçalo Ramos aurait pourtant pu être le héros de la soirée. Servi par Bruno Fernandes à la 27e minute, il s’est retrouvé seul dans la surface, mais sa frappe a heurté le poteau. « Il s’est pris la tête dans les mains, mais ne s’est pas laissé déconcentrer. À cela s’est ajouté un tir manqué à la 34e minute. Très travailleur, il s’est effacé en deuxième mi-temps et a été remplacé à la 64e minute », a analysé A Bola.

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L’ombre de Cristiano Ronaldo plane toujours

Un constat partagé par Record, qui estime qu’« un détail crucial a fait défaut : l’efficacité offensive. Le manque d’efficacité dans la dernière passe et devant le but devrait mériter une analyse approfondie ». La presse portugaise salue néanmoins l’implication de Gonçalo Ramos et sa présence dans la surface, mais regrette son manque de réalisme, qualifiant sa prestation de «correcte mais sans éclat». Un point à corriger avant le Mondial 2026, même si Roberto Martínez se veut rassurant.

« On dirait qu’il n’y a pas assez de liberté pour que le joueur “dépense” un crédit en tentant ce genre de tir, parce qu’il semble toujours y avoir une meilleure option. Nous devons mieux travailler là-dessus, et un jour je répondrai différemment », a indiqué le technicien du Portugal. Car pour le moment, Cristiano Ronaldo semble toujours indispensable à la Seleção, malgré ses 41 ans et ses pépins physiques. La concurrence devra se montrer plus efficace pour espérer épauler la star portugaise dans sa quête de Coupe du Monde.