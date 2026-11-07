Manchester City : Rayan Cherki inscrit un but magnifique face à Nottingham Forest

Rayan Cherki vient de redonner espoir à Manchester City ! Alors que les Citizens sont menés sur la pelouse de Nottingham Forest (2-1), l’international français a réduit l’écart à la 52e minute d’une superbe frappe. Profitant d’une mauvaise relance plein axe d’un défenseur adverse, l’ancien Lyonnais, seul à l’entrée de la surface, n’a pas hésité une seconde. D’une magnifique demi-volée en première intention, Cherki a envoyé le ballon en pleine lucarne, ne laissant aucune chance à Matz Sels. Un geste de grande classe qui permet aux hommes d’Enzo Maresca de revenir dans la rencontre, alors qu’ils étaient en difficulté depuis le début du match.

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Avec cette réalisation, Rayan Cherki inscrit son cinquième but de la saison en Premier League. Un but précieux dans une rencontre où Manchester City n’a pas le droit à l’erreur dans la course au titre. Les Citizens comptent provisoirement six points de retard sur Arsenal, leader du championnat, après dix journées disputées.