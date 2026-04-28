PSG : le duo de rêve Kvaratskhelia-Dembélé a martyrisé le Bayern !

L’affiche faisait saliver l’Europe entière. Des travées du Parc des Princes aux rues munichoises en passant par les troquets parisiens, tous les amoureux du ballon rond attendaient ce choc avec impatience. Ce mardi soir, à l’occasion des demi-finales aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, accueillait, en effet, le Bayern Munich, d’ores et déjà champion d’Allemagne. Et que dire, si ce n’est que cette rencontre au sommet entre les deux principaux prétendants à la victoire finale a tenu toutes ses promesses. Un football total, une guerre tactique, de l’intensité, des buts, des occasions en pagaille, des individualités sensationnelles et finalement le plus beau match de cette saison 2025-2026. Pour ne pas dire, le plus spectaculaire de l’ère récente de la Ligue des Champions.

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Kvara étincelant, Dembélé façon diesel

Alors oui, au moment de se présenter à l’Allianz Arena dans une semaine, le PSG aura la faveur des pronostics avec ce petit but d’avance acquis, ce soir, au terme d’un match complètement dingue où les deux mastodontes du football européen auront alterné coups d’éclat et erreurs défensives. Une victoire (5-4) qui portera malgré tout le sceau de deux hommes : Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Alignés sur le front de l’attaque du 4-3-3 dessiné par Luis Enrique, le Géorgien et le Français ont brillé dans un match où Désiré Doué - certes auteur de deux passes décisives - s’est lui montré moins inspiré. Pour le Ballon d’Or, tout n’a pourtant pas été simple, à l’image de ses 45 premières minutes très brouillonnes. Dans une position de faux numéro 9, le natif de Vernon - qui détient désormais le record du plus grand nombre de participations à des buts en phase à élimination directe pour le PSG dans l’histoire de la Ligue des Champions (11 buts, 7 passes décisives) - a bien eu les occasions pour lancer les siens.

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Symbole de sa maladresse ? Ce face à face totalement raté face à Manuel Neuer alors que son équipe courait après le score (23e). Mais le chouchou du Parc a finalement inversé la tendance. Toujours aussi précieux dans son implication défensive et sa vision du jeu, Dembouz a logiquement été récompensé de ses efforts en obtenant le penalty, consécutif à une main décollée d’Alphonso Davies, avant de le transformant sans trembler en ouvrant son pied (45+5e). Mis en confiance, l’international tricolore - qui avait auparavant délivré un caviar sur le but de Joao Neves - a poursuivi son entreprise au retour des vestiaires. Dans le temps fort du PSG, l’ancien du Barça a même donné trois buts d’avance aux siens en s’offrant un doublé après une frappe parfaite au premier poteau (58e). Crédité d’un 7 par la rédaction FM, Dembélé pouvait finalement savourer cette nouvelle prestation XXL.

Un duo indispensable

«Maintenant, on va aller à Munich pour gagner l’autre match et se qualifier. Il va falloir rester concentré. Deux équipes qui vont attaquer, on ne va pas changer notre philosophie. On va attaquer, ils vont attaquer, ça va donner un beau deuxième match», annonçait ainsi le principal concerné au micro de Canal +. Mais que dire, également, de la performance réalisée par son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia (10 buts et 5 offrandes en 14 matches de C1 cette saison). Désigné homme du match par notre rédaction avec la note de 8, l’ancien joueur du Napoli a, une fois de plus, prouvé qu’il restait un joueur taillé pour les grands soirs. Rapidement en vue dans ce choc, l’ailier de 25 ans a fait très mal à la défense bavaroise en multipliant les déboulées tranchants. Jamais avare d’efforts et omniprésent dans le contre-pressing, le numéro 7 parisien aura surtout réveillé ses coéquipiers en égalisant d’une sublime frappe enroulée (24e) avant de, lui aussi, signer un doublé en étant à la réception d’un centre d’Achraf Hakimi (56e).

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Remplacé par Mayulu en fin de match et encore acclamé par le Parc des Princes (84e), Kvaratskhelia - qui semblait pourtant diminué quelques minutes avant la fin du premier acte - s’est ainsi sublimé. Un récital, un nouveau, qui permet donc au PSG de prendre une petite option sur la finale avant de se rendre en Allemagne la semaine prochaine. «Bien sûr, il y a des choses à améliorer mais pour l’instant il faut profiter. Ça a été très compliqué et ce sera pareil pour le match retour», prévenait d’ailleurs Luis Enrique au coup de sifflet final. Conscient de la mission qui attend ses joueurs en Bavière, le technicien espagnol peut, malgré tout, miser sur ses deux phénomènes offensifs car si l’un est l’actuel Ballon d’Or, l’autre a également toutes les qualités pour décrocher, un jour, la plus précieuse des récompenses individuelles. Et il faut, au moins, ça pour terrasser cette machine bavaroise, qui n’a chuté que pour la troisième fois de la saison ce mardi soir…