Imrane Camara a signé son premier contrat professionnel à Lorient

Courtisé par le RB Leipzig qui est passé à l’action en formulant une première offre, comme nous vous l’avons révélé, Imrane Camara a fait son choix. Selon nos informations, le jeune milieu offensif âgé de 16 ans a finalement signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, le FC Lorient.

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🚨 EXCLU : Imrane Camara 🇫🇷



Malgré l’offre du RB Leipzig, le joueur de 16 ans a bien signé son premier contrat professionnel au FC Lorient.



> https://t.co/AoseOR0dpT https://t.co/Sa87v5o1dz — kevin. (@Kevin_KMU) August 14, 2026

Plusieurs clubs français, mais aussi espagnols, étaient également sur le dossier. Malgré ces nombreux intérêts, Lorient souhaitait conserver l’international français U16 (5 sélections). Milieu offensif gaucher, très explosif et à l’aise dans les petits espaces, le natif de Roubaix est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du FC Lorient.