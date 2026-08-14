Imrane Camara a signé son premier contrat professionnel à Lorient
Courtisé par le RB Leipzig qui est passé à l’action en formulant une première offre, comme nous vous l’avons révélé, Imrane Camara a fait son choix. Selon nos informations, le jeune milieu offensif âgé de 16 ans a finalement signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, le FC Lorient.
🚨 EXCLU : Imrane Camara 🇫🇷— kevin. (@Kevin_KMU) August 14, 2026
Malgré l’offre du RB Leipzig, le joueur de 16 ans a bien signé son premier contrat professionnel au FC Lorient.
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Plusieurs clubs français, mais aussi espagnols, étaient également sur le dossier. Malgré ces nombreux intérêts, Lorient souhaitait conserver l’international français U16 (5 sélections). Milieu offensif gaucher, très explosif et à l’aise dans les petits espaces, le natif de Roubaix est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du FC Lorient.
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