Le message de Kylian Mbappé après la disparition de Jean-Louis Gasset

Les réactions s’enchaînent après la disparition de Jean-Louis Gasset. Figure du foot français et adjoint emblématique de Laurent Blanc à Bordeaux, en équipe de France, ou encore au PSG, l’homme de 72 ans a suscité un vif émoi depuis l’annonce de son décès ce midi. Cette fois, c’est Kylian Mbappé qui lui a rendu hommage.

« Une encyclopédie du foot nous a quittés. Merci pour tout et repose en paix. Mes condoléances à sa famille et ses proches », a écrit le capitaine de l’équipe de France sur son compte Instagram en repartageant le post de la Ligue 1.