Le message de Kylian Mbappé après la disparition de Jean-Louis Gasset
1 min.
@Maxppp
Les réactions s’enchaînent après la disparition de Jean-Louis Gasset. Figure du foot français et adjoint emblématique de Laurent Blanc à Bordeaux, en équipe de France, ou encore au PSG, l’homme de 72 ans a suscité un vif émoi depuis l’annonce de son décès ce midi. Cette fois, c’est Kylian Mbappé qui lui a rendu hommage.
La suite après cette publicité
Madridistas Connection @Madrid_Connect – 15:45 Voir sur X
« Une encyclopédie du foot nous a quittés. Merci pour tout et repose en paix. Mes condoléances à sa famille et ses proches », a écrit le capitaine de l’équipe de France sur son compte Instagram en repartageant le post de la Ligue 1.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer