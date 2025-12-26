Menu Rechercher
Le message de Kylian Mbappé après la disparition de Jean-Louis Gasset

Par Jordan Pardon
Kylian Mbappé @Maxppp

Les réactions s’enchaînent après la disparition de Jean-Louis Gasset. Figure du foot français et adjoint emblématique de Laurent Blanc à Bordeaux, en équipe de France, ou encore au PSG, l’homme de 72 ans a suscité un vif émoi depuis l’annonce de son décès ce midi. Cette fois, c’est Kylian Mbappé qui lui a rendu hommage.

Madridistas Connection
🕊 Kylian Mbappé rend hommage à Jean-Louis Gasset sur IG
« Une encyclopédie du foot nous a quittés. Merci pour tout et repose en paix. Mes condoléances à sa famille et ses proches », a écrit le capitaine de l’équipe de France sur son compte Instagram en repartageant le post de la Ligue 1.

Jean-Louis Gasset
Kylian Mbappé

