Italie : Paolo Maldini menace déjà de démissionner !

Alors que la nomination d’Andrea Pirlo à la tête de la Nazionale semblait imminente, la polémique autour de ses liens avec le bookmaker russe Fonbet et l’oligarque Sergey Lomakin bouleverse les plans de la nouvelle direction de la FIGC. Selon plusieurs médias italiens, Giovanni Malagò étudie désormais toutes les options et n’exclut plus un changement de cap. Une hypothèse qui passerait très mal auprès du directeur technique, qui avait fait de Pirlo son unique priorité après l’échec des discussions avec Pep Guardiola.

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D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini envisagerait même de quitter ses fonctions si Andrea Pirlo n’était finalement pas nommé sélectionneur. L’ancien capitaine du Milan AC estime que son choix sportif pourrait être remis en cause pour des raisons politiques, alors qu’il avait obtenu de Malagò la garantie de pouvoir bâtir librement le nouveau projet de la Nazionale. Connu pour son caractère inflexible, Maldini avait déjà quitté l’AC Milan lorsqu’il jugeait ne plus disposer des moyens de mener sa vision. Une nouvelle rupture ferait voler en éclats la reconstruction lancée il y a seulement quelques jours par la Fédération italienne.