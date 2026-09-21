Real Madrid : Thibaut Courtois dénonce à son tour l’arbitrage
Encore très solide dans les buts du Real Madrid malgré la défaite face à l’Atlético (1-2), Thibaut Courtois s’est également fait remarquer après la rencontre par ses prises de position. Face à son ancien club, le gardien belge a notamment estimé que l’arbitrage avait pénalisé les Merengues, tout en rejetant les accusations de victimisation autour du Real Madrid. « J’en ai déjà marre de toute cette victimisation. Les arbitres ne veulent favoriser personne, ni en Espagne ni en Europe. » Des propos qui viennent s’ajouter aux nombreuses critiques formulées dans le camp madrilène après ce derby.
Courtois a aussi affiché son attachement au Real Madrid au coup de sifflet final en embrassant l’écusson du club devant les supporters de l’Atlético. Interrogé sur ce geste, le Belge a assumé pleinement : « mon geste à la fin ? J’aime le Real Madrid. Je suis là où je dois être, j’aime ces couleurs même dans la défaite. » Il a enfin livré son sentiment sur l’arbitrage de la rencontre : « sans aucun doute. Je ne comprends rien, nous aurions dû gagner. » Une soirée donc particulière pour le portier madrilène…
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