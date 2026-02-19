C4 : Crystal Palace cale en Bosnie-Herzégovine, Noah bat Alkmaar

Un début de soirée placé sous le signe de la surprise en Ligue Europa Conférence. Dans le cadre des barrages de C4, Crystal Palace a été accroché à l’extérieur par Zrinjski, modeste club bosnien. Malgré l’ouverture du score du champion d’Afrique Ismaïla Sarr, les Eagles n’ont pas été capables de faire la différence. Dans la chaude ambiance de Mostar, Karlo Abramovic a assuré le match nul à son équipe (1-1, 55e).

Palace devra faire la différence la semaine prochaine à Selhurst Park, comme Alkmaar, surpris en Arménie par le club de Noah, déjà aperçu face à Chelsea la saison dernière dans cette même compétition. Les Néerlandais ont été battus 1-0. Le Kuopion Palloseura (Finlande) s’est de son côté incliné face au Lech Poznan (0-2), quand Lausanne, club de Florent Mollet ou Brandon Soppy, a été tenu en échec par le club tchèque du Sigma Olomouc (1-1).