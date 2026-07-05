Coupe du Monde 2026, Brésil: Carlo Ancelotti annonce un duo Neymar-Vinicius !

Le Brésil disputera ce dimanche soir (22h) son huitième de finale de Coupe du monde face à la Norvège avec une excellente nouvelle. Freiné par des pépins physiques depuis le début du tournoi, Neymar devrait enfin être en mesure de débuter une rencontre. Son état avait suscité de nombreux débats au Brésil, certains observateurs estimant même que sa convocation n’était pas justifiée au vu de sa condition physique. Entré en jeu face à l’Écosse avant d’être préservé malgré lui contre le Japon, le numéro 10 semble désormais prêt à tenir sa place pendant toute une rencontre.

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Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a d’ailleurs levé le voile sur ses intentions. « Neymar peut jouer 90 minutes… et il peut jouer avec Vinicius Jr. Je pense qu’ils joueront ensemble », a confié le sélectionneur de la Seleção. Une annonce qui confirme la volonté du technicien italien d’associer ses deux plus grandes stars offensives pour ce rendez-vous décisif. Un duo très attendu qui pourrait offrir au Brésil un nouvel atout de poids dans sa quête d’un sixième sacre mondial. Ou alors un simple coup de bluff ?