CdM 2026 : une fusillade a éclaté près du camp d’entraînement de l’Angleterre

Alors que la Coupe du Monde approche, un terrible drame a eu lieu aux États-Unis ! Dans la nuit de vendredi à samedi, à Kansas City (Missouri), neuf personnes ont été blessées par balle. La fusillade s’est produite vers 4 heures du matin sur Troost Avenue, à seulement quelques mètres du centre d’entraînement et de l’hôtel de l’équipe d’Angleterre. En effet, les Three Lions doivent séjourner à cet endroit pendant le Mondial et cela provoquerait une panique comme l’indique The Athletic.

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Heureusement, la police, alertée par des signalements de coups de feu, est intervenue rapidement sur les lieux. Mais, les autorités ont découvert plusieurs victimes sur place tandis que d’autres se sont rendues dans des hôpitaux de la ville américaine. Toutes les victimes sont des adultes et aucune n’est désormais en danger de mort. Les médiaux locaux ont d’ailleurs indiqué qu’aucun suspect n’avait été interpellé, et qu’il n’y aurait aucun lien avec la sélection anglaise.