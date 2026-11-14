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UEFA Nations League

« Personne ne peut oublier ses 23 années » : Jorge Jesus soutient l’hommage à CR7

Par Allan Brevi
1 min.
Jorge Jesus le coach de Benfica @Maxppp
Portugal 1-4 Danemark

Alors que son clash avec Cristiano Ronaldo lors du dernier rassemblement d’octobre avait précipité la retraite internationale du quintuple Ballon d’Or, le sélectionneur portugais Jorge Jesus a tenu à afficher son soutien total aux hommages qui ont lieu ce samedi soir face au Danemark en Ligue des nations. Interrogé en conférence de presse sur les différentes initiatives organisées à Braga, comme le port du numéro 7 par l’ensemble des joueurs lors des hymnes nationaux, le technicien lusitanien a salué la démarche avec enthousiasme.

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🇵🇹 Jorge Jesus soutient pleinement l'hommage prévu en l'honneur de Cristiano Ronaldo face au Danemark !
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Face aux médias, Jorge Jesus a insisté sur la nécessité d’honorer l’héritage monumental laissé par son ancien capitaine sous le maillot de la Seleção : « pour moi, cette idée est brillante, car personne ne peut oublier les 23 années pendant lesquelles Cristiano a joué pour l’équipe nationale, ce qu’il a accompli et la stature qu’il a acquise. » Une prise de parole apaisante visant à recentrer le groupe sur l’hommage rendu à la légende portugaise avant l’entrée en lice contre les Danois.

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