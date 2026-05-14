Brésil : Carlo Ancelotti prolonge jusqu’en 2030

En attendant que Carlo Ancelotti dévoile sa liste pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, la Fédération brésilienne de football a annoncé la prolongation de contrat de son sélectionneur jusqu’en 2030. Le technicien italien a prolongé pour quatre ans de plus à la tête de la Seleção.

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«La Confédération brésilienne de football et l’entraîneur Carlo Ancelotti ont renouvelé leur contrat pour quatre années supplémentaires, jusqu’à la Coupe du monde 2030. Le maintien d’Ancelotti à la tête de l’équipe nationale brésilienne — l’équipe la plus titrée de l’histoire du football mondial — témoigne non seulement du soutien de la CBF au travail accompli par l’entraîneur, mais aussi de la confiance qu’il a su gagner auprès de l’équipe et des supporters brésiliens depuis son arrivée fin mai 2025», indique le communiqué de la CBF.