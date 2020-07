PSG : Leonardo répond à Juninho

A Paris, les dirigeants du PSG ont l’habitude des attaques répétées du président Jean-Michel Aulas depuis que QSI a repris les rênes du club de la capitale. Mais aujourd’hui, c’est Juninho qui fait le buzz. Interrogé par le Guardian, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais s’est longuement exprimé sur les dérives de son pays, le Brésil. L’occasion pour lui de lâcher quelques phrases au sujet de la mentalité de Neymar.

L’ancien milieu de terrain rhodanien n’était pas dans l’optique d’asséner une pique gratuite au PSG ainsi qu’à son numéro 10, mais toujours est-il que Juninho reproche à l’international auriverde (101 sélections, 61 buts) de faire comme la plupart des joueurs de son pays, à savoir mener une carrière en fonction de l’argent reçu. « Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l'argent, mais en Europe, ils ont une mentalité différente. (…) Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. »

Leonardo demande aux Lyonnais de ne plus parler du PSG

Des propos qui ne reflètent pas l’entièreté de l’entretien accordé par le dirigeant lyonnais, mais qui ont été suffisants pour agacer la direction parisienne. Et comme c’est le cas depuis l’été 2019, c’est Leonardo qui est monté au créneau pour répondre sur le terrain médiatique. Le Brésilien n’a pas été très long, mais il a tenu à envoyer un message ferme à son homologue rhodanien.

« Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club », a déclaré le directeur sportif parisien à RMC Sport. Le message est passé.