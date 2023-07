Real Madrid : Theo Zidane va prolonger

Il est l’un des deux derniers fils Zidane à porter le maillot du Real Madrid. Milieu de formation, Théo Zidane évolue avec la réserve . Alors que Raul a beaucoup compté sur lui cette saison, le milieu de terrain de 21 ans a vu son contrat expirer en juin dernier. Pourtant, selon les informations de The Athletic, le troisième garçon de Zizou aurait paraphé une prolongation de contrat d’un an supplémentaire.

Pour rappel, ses deux grands frères, Enzo et Luca, avaient également paraphé une prolongation d’un an supplémentaire avant de quitter les Merengue. Selon le média anglophone, ses progrès et les départs d’Arribas et Dotor auraient conforté les dirigeants madrilènes dans leur idée.

