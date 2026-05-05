Menu Rechercher
Commenter 44
Ligue 1

OM : la mise au vert prolongée d’une nuit

Par Matthieu Margueritte
Le centre d'entraînement de l'OM. @Maxppp

Septième du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille traverse une crise sportive XXL. Partis en mise au vert à la Commanderie après la débâcle à Nantes (0)3), les joueurs d’Habib Beye subissent une discipline de fer.

La suite après cette publicité

Le programme d’entraînement ne leur est communiqué qu’au dernier moment et RMC Sport affirme que les partenaires de Mason Greenwood ont appris ce mardi qu’ils resteraient une nuit de plus au centre d’entraînement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (44)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier