OM : la mise au vert prolongée d’une nuit

Septième du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille traverse une crise sportive XXL. Partis en mise au vert à la Commanderie après la débâcle à Nantes (0)3), les joueurs d’Habib Beye subissent une discipline de fer.

La suite après cette publicité

Le programme d’entraînement ne leur est communiqué qu’au dernier moment et RMC Sport affirme que les partenaires de Mason Greenwood ont appris ce mardi qu’ils resteraient une nuit de plus au centre d’entraînement.