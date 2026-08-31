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Karim Benzema a déjà 3 portes de sortie

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp

Karim Benzema (38 ans) agite cette fin de mercato. Le Français est proche de rompre son contrat avec Al-Hilal, club qu’il a rejoint lors du dernier marché des transferts hivernal. L’attaquant a plusieurs options sous la main. Hier, AS a révélé qu’il pourrait rester en Arabie saoudite, où il est sous contrat jusqu’en 2030. Un retour à Al-Ittihad ou un transfert à Al-Shabab sont évoqués.

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AS a aussi précisé que KB9 ne compte pas prendre sa retraite. Marca a d’autres informations. La publication espagnole assure que cette option n’est pas totalement écartée par le principal intéressé. Même son de cloche pour Fabrizio Romano, qui ajoute que le Français exclut un retour en Europe, notamment à l’OL. Enfin, Marca ajoute qu’il ne faut pas mettre de côté un possible transfert en Major League Soccer, en plus de la SPL. Benzema a donc 3 options à l’heure actuelle (rejoindre l’un des deux clubs saoudiens ou signer en MLS). Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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