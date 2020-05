Man City : le onze de rêve d'Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan a dévoilé son onze de rêve au média allemand Sport Bild. Un dispositif en 4-3-3. Le milieu de terrain n'a étonnement pas choisi un gardien allemand tel que Manuel Neuer ou Marc-André ter Stegen mais plutôt Claudio Taffarel. Le portier a bercé l'enfance de Gündogan quand il jouait à Galatasaray (Turquie) en 2000, pays d'origine des parents du joueur de Manchester City. Passons à la défense avec de gauche à droite, son compatriote Philippe Lahm, une charnière centrale 100% Milan Ac avec Alessandro Nesta et Paolo Maldini, puis Dani Alves.

Au milieu de terrain, poste de prédilection de l'international allemand (35 sélections), on retrouve Xavi en numéro six. « Techniquement et tactiquement, il n'y a jamais rien eu de mieux dans cette position depuis que je m'en souvienne », s'exprime-t-il sur la légende du Barça. Il a opté pour Zinedine Zidane et Kaka devant Xavi. Enfin, sur le front de l'attaque, Gündogan place Lionel Messi et Ronaldinho sur les côtés, accompagnés par Ronaldo Nazario en pointe. « Je voudrais savoir combien de Ballon D'Or il aurait gagné sans se blesser. Je suis sûr que cela aurait été assez impressionnant », rapporte-t-il à propos de R9. Un sacré onze qui devrait effrayer les équipes adverses....